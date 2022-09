Honderden asielzoekers worden in Petten ondergebracht in twee (nood)paviljoens

De 225 asielzoekers die vanaf half oktober worden opgevangen op een voormalig terrein van het Hoogheemraadschap aan de Zuiderhazedwarsdijk in Petten, worden ondergebracht in twee paviljoens. De paviljoens worden volgens de gemeente Schagen, waar Petten onder valt, goed geïsoleerd en worden verwarmd met warmtepompen.

Hieronder is een plattegrond te zien van de noodopvang in Petten, tekst gaat daaronder verder.

Zo vertelde inwoner Roger Moonen eerder deze week aan een verslaggever van NH Nieuws: "Het is asbesthoudend, er zit olie en teer in de grond, grenzend aan een Natura 2000-gebied en dat terwijl er 20 kilometer verderop een compleet facilitair gebouw (het voormalige Belastingkantoor aan de Robonsbosweg in Alkmaar, red.) helemaal leegstaat?"

Tijdens de inloopavond eerder deze week klonk er veel onvrede bij de Pettemers over de komst van de noodopvang. Naast dat de inwoners de groep mensen die wordt opgevangen veel te groot vinden voor het kleine dorp - en dat ze daardoor bang zijn voor overlast ('want er is hier niks te doen voor ze'), snappen ze ook niet dat juist voor deze locatie is gekozen.

Dat laat de gemeente Schagen weten aan NH Nieuws. Alle ruimten - de wanden en het dak - zijn goed geïsoleerd, maar de isolatielaag van de plekken waar mensen slapen is dikker dan die van de sanitaire ruimten (6 centimeter versus 3 centimeter). De mensen mogen vrij, en wanneer ze maar willen, de noodopvang in- en uitlopen, zo geeft de gemeente aan.

Maar dat klopt volgens de gemeente niet. "Op basis van bodemonderzoek uit 2020 is in het gebied op een kleine geconcentreerde plek vervuiling aangetroffen. Deze kleine plek ligt buiten het afgeschermde terrein waar de paviljoens worden geplaatst. Uit voorzorg zal dit door middel van hekken of andere middelen worden afgeschermd, zodat betreding van de plek en eventuele risico’s voor de volksgezondheid worden voorkomen."

Nog geen vergunning

Overigens worden de gebouwen neergezet nog voor de omgevingsvergunning rond is, laat de gemeente weten. "In de Wabo is geregeld dat de gemeente een omgevingsvergunning kan afgeven voor tijdelijk gebruik, bijvoorbeeld voor een crisisnoodopvanglocatie. Dit proces loopt nog."

De noodopvang wordt vanaf dit weekend opgebouwd. Hoe lang hij wordt gebruikt, is nog niet bekend. In ieder geval tot en met eind dit jaar, maar Schagen vermoedt langer.

"De verwachting is dat de problematiek dan nog niet volledig is opgelost en daarom kan het verblijf mogelijk worden verlengd", aldus de gemeente. "Wij kunnen hier verder nog geen duiding aan geven. Zodra we hier meer over weten communiceren wij hier over."