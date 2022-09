Noodopvang voor 225 extra asielzoekers komt in Petten

Op het voormalige terrein van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan de Zuiderhazedwarsdijk in Petten worden vanaf half oktober 225 asielzoekers opgevangen. Dat laat de Veiligheidsregio weten. De opvang geldt 'in eerste instantie' tot 1 januari.

Het gaat om 'tijdelijke crisisnoodopvang', geeft de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan, om zo de druk te verlichten op het overvolle asielzoekerscentrum in Ter Apel. Er worden nu ook al 225 asielzoekers opgevangen in de regio, onder andere in 't Zand.

"Deze onmenselijke situatie in Ter Apel moeten we met z'n allen oplossen in Nederland", aldus burgemeester Marjan van Kampen van de gemeente Schagen. "Wij hebben een goede ervaringen met de opvanglocatie in 't Zand. Daarom heb ik besloten om deze locatie in Petten beschikbaar te stellen voor crisisnoodopvang."

Winterhard

De locatie wordt vanaf 1 oktober winterhard en windvast opgebouwd. Omwonenden hebben gisteren een brief hierover gekregen en zijn uitgenodigd voor een inloopavond over twee weken. In die brief staat ook dat, naast de opvang in 't Zand, 'wordt gewerkt aan tijdelijke woningen voor de opvang van Oekraïners in Schagen-oost en Warmenhuizen/Tuitjenhorn'.

Tot 1 december 2022 is er ook crisisnoodopvang voor 175 mensen op het voormalig BSV-voetbalterrein in Bergen. Eerder waren deze mensen opgevangen in Heiloo en Alkmaar.

Statushouders

De regio had liever meer statushouders opgevangen dan asielzoekers, bleek in juni uit een brief aan de minister. Van Kampen, naast burgemeester van Schagen ook voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, onderstreepte dat twee weken geleden nog maar eens. "Doordat die doorstromen maak je ook ruimte vrij in Ter Apel."

Maar er was ze verzocht dat toch te doen, en daarom zochten ze naar een locatie. Bij voorkeur één plek: "Dat is ook omdat je te maken hebt met logistiek, begeleiders en ondersteuning."