Hoe verder met noodopvang vluchtelingen? Pettemers volop in beweging voor leuke dag

Tekenen, schilderen, wandelen en badmintonnen; inwoners van Petten zetten zich dagelijks in om het leven voor vluchtelingen in de crisisnoodopvang enigszins leefbaar te houden. De opvang even buiten het dorp is bijna een half jaar in gebruik. De acceptatie in het dorp groeit, alleen is nog steeds is niet duidelijk of de opvang ook na 1 juli open blijft. Rob Overtoom van de dorpsraad Petten trekt zich er niets van aan. Hij geeft met veel plezier badmintonlessen. "Sport is zo belangrijk als je de hele tijd maar moet wachten."

Het is rustig in de sportzaal van de opvanglocatie voor vluchtelingen in Petten. Iedere week geeft Rob Overtoom badmintonlessen aan kinderen en volwassenen. "Meestal is het vrij druk, maar het is ramadan, dus de mensen hebben niet zoveel energie deze dagen. Ze zochten vorig jaar vrijwilligers. Als arts kon ik niet veel betekenen, maar ik badminton graag. Autodidact! Ik heb het geleerd toen ik tropenarts was in een vluchtelingenkamp in Cambodja."

Fanatiek

Zijn jarenlange ervaring in een vluchtelingenkamp maakt ook dat Overtoom wel zo'n beetje weet wat de mensen die nu in Petten zitten hebben doorgemaakt. "Het ging er daar in Cambodja wel anders aan toe dan hier, maar als je dan wat aan sport kan doen is dat heel belangrijk. Voor kinderen is er vaak van alles te doen, maar voor volwassenen is er meestal niet zoveel. Het is leuk om te zien dat sommigen in vol ornaat, heel fanatiek aan het sporten zijn."