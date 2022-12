Vluchtelingenopvang Petten half jaar langer open, inwoners zijn verdeeld

De crisisnoodopvang in Petten blijft zes maanden langer open dan gepland. Dit gebeurt omdat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nog niet genoeg opvangplekken voor asielzoekers heeft. Inwoners waren vooraf erg bezorgd over de komst van de vluchtelingen. Afgelopen weken konden de Pettenaren al een beetje wennen aan hun nieuwe dorpsgenoten.

Toen bekend werd gemaakt dat er 225 asielzoekers tijdelijk onderdak in Petten zouden krijgen, zorgde dit voor veel boze bewoners. Pettenaren konden maar niet begrijpen dat er zo'n groot aantal mensen in hun kleine dorp, met slechte busverbinding en waar weinig te doen is, zou komen wonen.

Desondanks voelt het niet als een grote schok voor de bewoners van het kustdorp. "Dat hadden we al door toen we net voor de opening een kijkje mochten nemen bij de opvang", vertelt een buurtbewoonster die graag anoniem wil blijven.

Petten zal dus tot 1 juli 2023 asielzoekers blijven opvangen aan de Zuiderhazedwarsdijk. En dat is een flink stuk langer dan in eerste instantie het plan was, want de noodopvang werd voor de vluchtelingen bewoonbaar gemaakt voor een verblijf tot 1 januari 2023.

Maar inmiddels is een groot deel van alle argwaan wel gezakt. Terugkijkend op de afgelopen weken is er volgens meerdere buurtbewoners die spraken met NH Nieuws niks opvallends gebeurd. En dat kan bewoner Ad Hoogendonk beamen: "Ik heb ze weinig of niet gezien."

Zomer

Dat de asielzoekers weinig ondernemen buiten hun opvang, komt waarschijnlijk door de huidige temperaturen. Maar of dat zo blijft, betwijfelen enkele bewoners. "Ik houd mijn hart vast als het straks weer mooier weer wordt', vertelt Ad Hoogendonk.

De Pettenaar is namelijk bang dat er meer overlast zal komen als de temperaturen voor de asielzoekers wat aangenamer zijn om hun tijdelijke dorp eens wat vaker op te zoeken. "Het geeft een angstig voorteken, want ik weet wel zeker dat er wat gaat gebeuren", aldus Hoogendonk.

Ook Peter Geuzebroek ziet het niet zitten dat zijn dorp nog heel veel langer opvang blijft bieden. "Die verlenging vind ik prima, maar dan is het wel klaar. Dan heb je kans dat ze gaan zwerven." Maar niet iedereen denkt er zo over: "Van mij mogen ze er zo lang blijven als ze willen, want volgens mij heeft niemand er last van", vertelt een anonieme bewoonster.

School

Door de verlenging van de crisisnoodopvang krijgt de gemeente Schagen er een extra taak bij. Ze krijgen namelijk de verantwoordelijkheid om de kinderen uit de opvang onderwijs aan te bieden. Dit gaat echter niet gemakkelijk, vertelt burgemeester Marjan van Kampen bij de NOS: "Als je deze kinderen krijgt, komen ze niet uit één land. Dat is echt een uitdaging en dat kun je niet van een reguliere basisschool 'even' erbij vragen." De gemeente is op dit moment in gesprek met het schoolbestuur.