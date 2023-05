Dorpsraad Petten teleurgesteld in aanpak asielopvang gemeente: "Uitleg ontbreekt elke keer"

Het plotselinge nieuws dat de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Petten mogelijk nog vijf jaar langer open blijft, en dan overgenomen zal worden door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), viel voor veel Pettemers rauw op hun dak. De inwoners van het kustdorp vinden dat ze niet tot nauwelijks mee mogen praten over de besluitvormingen over de opvang aan de Zuiderhazedwarsdijk. De dorpsraad van Petten trok daarom aan de bel en schreef een brief aan de gemeente.

Hans Kruijer van Ondernemersvereniging Petten en Jaap Martin van Dorpsraad Petten - NH Media / Kelly Blok

Het is al dagen het gesprek van de dag in Petten dat de tijdelijke noodopvang tot januari 2024 openblijft en daarna zelfs mogelijk met nog vijf jaar wordt verlengd, maar dan onder beheer van het COA. Dat liet de gemeente vorige week per brief weten aan de inwoners van het kustdorp. Volgens Jaap Martin, voorzitter van de Dorpsraad in Petten, was het de zoveelste klap in het gezicht voor de inwoners van Petten, vanwege slechte communicatie van de gemeente. "Het begon al bij de eerste informatieavond in september vorig jaar, over de noodopvang die zou komen. De burgemeester sprak toen niet de mensen toe en ging niet in gesprek. Dat was heel vervelend", vertelt Jaap Martin. Die avond werd door een inwoner van Petten samengevat als 'tenenkrommend', omdat er niks werd verteld over veiligheid, besluitvorming en communicatie. Maar ook na het eerste incident heeft de gemeente volgens Martin niet geleerd van haar fouten. Hoewel de voorzitter van de Dorpsraad begin mei uitgenodigd werd voor een gesprek op het gemeentehuis, kon er van tevoren niet verteld worden waar het gesprek over zou gaan. "Hierdoor kon ik mij niet eens voorbereiden op het gesprek, waarin uiteindelijk dus werd medegedeeld dat er zou worden verlengd."

De opvanglocatie voor asielzoekers in Petten - NH Media / Kelly Blok

"Geef uitleg. Die uitleg ontbreekt elke keer. Wij denken steeds dat ze al eerder meer weten, maar ze het ons niet vertellen", aldus Hans Kruijer van Ondernemersvereniging Petten. "Als wij slecht geïnformeerd worden, zoals nu weer, dan krijg je argwaan", vervolgt Jaap Martin. En dat zit beide heren, maar volgens hen ook de Pettemers zelf, aardig dwars. Al is er wel veel begrip voor de komst van de tijdelijke noodopvang. "Ja, we begrijpen het probleem wel. Die mensen moeten natuurlijk onderdak hebben", beaamt Hans Kruijer. Toch twijfelt Jaap aan de verlenging van vijf jaar en het COA die de opvang dan over gaat nemen.

"Wat gaat er gebeuren in die komende vijf jaar? Wij zijn niet gerust over die situatie" Jaap Martin, voorzitter Dorpsraad Petten