Verwarring en irritatie over bezwaar maken asielopvang Petten

Inwoners van Petten kunnen nu alsnog bezwaar maken tegen de vergunningen die nodig zijn voor de langdurige opvang van asielzoekers aan de rand van het dorp. In de officiële bekendmaking van de gemeente eerder deze maand stond al dat inwoners bezwaar kunnen maken tegen de verlengde crisisopvang. Inwoners kwamen erachter dat dat een juridisch foutje was en helemaal niet kon. Dat geeft de gemeente nu ook toe.

Marielle Veldman

De gemeente Schagen wil een vergunning verlenen aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om de huidige noodopvang in Petten om te zetten in een asielzoekerscentrum voor tenminste vijf jaar. Tot die tijd wordt de opvang toegestaan zonder de benodigde vergunningen. Hoewel de gemeente aangaf dat daartegen bezwaar kan worden ingediend, kwamen tegenstanders van de langdurige opvang erachter dat bezwaar op die gedoogsituatie helemaal niet mogelijk is. De Raad van State is hier duidelijk over: bezwaar maken kan niet bij een gedoogbeslissing. Foutje "Het klopt dat er abusievelijk foutieve informatie in de publicatie staat", laat de gemeente Schagen weten in een schriftelijke reactie. "Met dit besluit wordt de gedoogbeschikking van de crisisnoodopvang Petten verlengd tot 1 januari 2024. Crisisnoodopvang is een bevoegdheid van de burgemeester. Deze verlenging door middel van een gedoogbeschikking is niet vatbaar voor bezwaar en beroep."



In onderstaande publicatie gaf gemeente Schagen aan dat burgers bezwaar kunnen indienen, terwijl dit niet zo is:

De bezwaarprocedure die volgens Raad van State geen bezwaarprocedure mag zijn - Gemeentepagina Schagen

De gemeente is in overleg met het COA om van de crisisnoodopvanglocatie in Petten een langdurige opvanglocatie te maken. Tegen de vergunningen die daarvoor nodig zijn, is wel bezwaar en beroep mogelijk. Pettemers niet gehoord Afgelopen mei werd duidelijk dat het COA de noodopvang van asielzoekers wil overnemen van de Veiligheidsregio. De opvang is nodig om de stroom asielzoekers op te kunnen vangen na het debacle in Ter Apel. Het plotselinge nieuws viel voor veel Pettemers rauw op hun dak. De inwoners van het kustdorp vinden dat ze niet tot nauwelijks mee mogen praten over de besluitvormingen over de opvang aan de Zuiderhazedwarsdijk. De opvang in Petten, die plek biedt voor zo'n 225 asielzoekers, opende eind oktober van vorig jaar voor het eerst de deuren. In januari werd al besloten dat de opvang nog eens zes maanden langer open zou blijven, tot juli dit jaar. Dat is inmiddels verlengd tot januari 2024. Mogelijk heeft het COA de noodopvang voor die tijd al overgenomen.

De opvanglocatie voor asielzoekers in Petten - NH Media / Kelly Blok