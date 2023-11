Noodopvang weg uit Petten, maar blijft in gemeente: opvang komt in Schagen Oost

Slechts twee weken geleden werd bekend dat de noodopvang van asielzoekers uit Petten weggaat, maar nu is binnen de gemeente Schagen al een nieuwe locatie voor de crisisnoodopvang gevonden: in Schagen Oost. Volgens de gemeente is hiervoor gekozen, omdat dit de enige plek in Schagen is die de gemeente in eigendom heeft.

Foto: Slaapkamer waar ruimte is voor 6 personen - NH Nieuws / Kelly Blok

Het komt op een stuk grond ten oosten van de N241, tegenover de wijk Hoep-Noord. De crisisnoodopvang is vanaf 1 januari en geldt vooralsnog voor de duur van één jaar. In de opvang wordt plek geboden aan maximaal 250 asielzoekers. Het COA beheert de locatie. Het is de bedoeling dat dit voor de komende vijf jaar wordt omgezet in een vaste noodopvang. Terwijl er het komende jaar een tent/paviljoen voor de asielzoekers staat, zullen bij een vaste noodopvang speciale woonunits worden neergezet. De gemeente benadrukt dat er nog geen definitief besluit is genomen over de komst van de noodopvang. Het COA gebruikt de komende periode om de vergunningaanvraag voor te bereiden.

"Voor onze inwoners is dit een onverwachts en ingrijpend besluit. Dat begrijp ik heel goed" Burgemeester Marjan van Kampen