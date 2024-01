Provincie tegen langdurige asielopvang in Schagen-oost, opvang slechts voor één jaar

De provincie geeft geen toestemming om het beschermde landschap voor de lange termijn op te offeren voor asielopvang. Gemeente Schagen was van plan een stuk land ten oosten van de stad daarvoor vrij te maken. Eerst voor de geplande crisisnoodopvang van één jaar om het daarna in te richten voor huisvesting van asielzoekers voor vijf jaar. Daar moet nu een andere plek voor worden gevonden.

In oktober besloot burgemeester Marjan van Kampen van Schagen dat er aan de oostkant van Schagen een crisisnoodopvang moet komen, omdat de huidige opvang in Petten per 1 april dit jaar dicht moet. Daar wonen nu zo'n 250 asielzoekers. Sinds de invoering van de omgevingswet deze maand is het, ondanks de status 'crisisnoodopvang', niet alleen meer aan de burgemeester om daarover te besluiten en zal ook de gemeenteraad akkoord moeten gaan.

Van Kampen: "Het is ons dus niet gelukt voor 1 januari de zaken rond te hebben voor de crisisnoodopvang. De provincie Noord-Holland wil het beschermde landschap niet voor de lange termijn opofferen. Dat zorgt voor een nieuwe uitdaging voor na de crisisnoodopvang." Op 7 februari is er een extra raadsvergadering om over de huidige locatie voor de crisisnoodopvang te beslissen.

Asieldruk

Haast is geboden, zegt Van Kampen, omdat de huidige opvang in Petten dus per 1 april dicht moet. Bovendien is volgens de burgemeester de asieldruk in het Groningse Ter Apel onverminderd hoog. "Bewoners van Schagen krijgen vanaf vandaag tot en met 1 februari de mogelijkheid om hun zienswijze in te dienen. Als de raad dan hopelijk akkoord gaat, hebben we net genoeg tijd om de nieuwe opvang klaar te krijgen."

"Ik wil nogmaals duidelijk maken aan de inwoners van Schagen dat de vijfjarige opvang op de locatie van de crisisnoodopvang niet doorgaat. Waar het dan wel moet komen, is nog de vraag", waarbij Van Kampen ook verwijst naar de spreidingswet die volgend jaar van kracht wordt en gemeenten gedwongen kunnen worden asielopvang te regelen. "We krijgen in Schagen dan niet meer asielzoekers, want we hebben er dan al 250."