Hollands Kroon en Texel 'doen niets' aan asielopvang, maar waarom niet?

"Het is geen onwil, maar onze ruimte is al in gebruik of niet geschikt." Burgemeester Rian van Dam reageert op het onderzoek van RTV Noord over de opvang van asielzoekers. Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Noord-Hollandse gemeenten geen asielopvang heeft, waaronder Hollands Kroon en Texel. En dit ondanks herhaalde oproepen aan alle gemeenten om de asielcrisis in het Groningse Ter Apel op te lossen.

De afgelopen jaren is er geen asielopvang geweest sinds het ontstaan van de fusiegemeente Hollands Kroon in 2012. "Dat wil niet zeggen dat we niets hebben gedaan", vertelt burgemeester Rian van Dam. "Met zestien gemeenten in de regio Noord-Holland Noord maken we afspraken en proberen we gezamenlijk aan de totale vraag te voldoen. Dat gebeurt nu met de crisisnoodopvang in Petten en het asielzoekerscentrum in Den Helder."

Daarmee zegt Van Dam niet direct dat de opgave waar gemeenten in Noord-Holland voor staan op orde is. "Volgens de spreidingswet (die waarschijnlijk aangenomen wordt red.) zouden we meer moeten doen, maar door krapte op de woningmarkt kunnen we niet meer. We hebben meer woningen, ook tijdelijke, nodig, en we stuiten op regelgeving. Er moeten ook voldoende voorzieningen zijn, zoals een huisarts, openbaar vervoer, winkels en onderwijs. Dat is hier op het plattenland ook al een probleem voor de eigen inwoners."

Waarin verschilt Hollands Kroon dan van andere plattelandsgemeenten in Nederland?

Hoewel Hollands Kroon de derde grootste gemeente van Nederland is, zijn er volgens burgemeester Van Dam vooral kleine kernen. We hebben bijvoorbeeld geen grote, oude industriepanden. De opvangmogelijkheden die we hebben zijn al in gebruik voor arbeidsmigranten of voor opvang voor mensen uit Oekraïne. We willen niet dat asielzoekers in 'tentjes' terecht komen. De afgelopen jaren hebben we meerdere locaties aangewezen, maar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers vindt niet alles geschikt."

Wat betekent de komst van de spreidingswet voor Hollands Kroon?

Van Dam hoopt vurig op de komst van de zogeheten spreidingswet, waarbij alle gemeenten verplicht worden een deel van de asielopvang te regelen. "Ik voel de verantwoordelijkheid. Dat zal ons helpen om ruimten te gebruiken die nu niet zo voor de hand liggen. Die worden nu tegen gehouden door regelgeving rond natuur, leefklimaat, geluid, stikstof. We maken het ons wel heel erg moeilijk. Met de spreidingswet kunnen we ook het draagvlak vergroten voor de opvang van asielzoekers. De druk moet zo hoog worden dat oplossingen 'vloeibaar' worden."