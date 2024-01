Zandvoort biedt geen extra noodopvang, ondanks dringend verzoek uit Den Haag

De gemeente Zandvoort is niet van plan om op korte termijn extra noodopvang te bieden aan statushouders en minderjarige alleenstaande asielzoekers. Staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid had daar een spoedverzoek voor ingediend.

Er zijn gemeenten, zoals Haarlem , die daaraan meewerken, maar ook gemeenten die achterblijven. In Noord-Holland is de staatssecretaris op zeer korte termijn op zoek naar 1.400 noodopvangplekken. Hij hoopt dat Zandvoort daar ook een bijdrage aan wil leveren, maar tevergeefs, zo blijkt.

Omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel wederom vol dreigt te lopen, is Van der Burg hard op zoek naar gemeenten die statushouders en vooral alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) noodopvang willen bieden.

El Gebaly kreeg alleen de steun van de PvdA. "Laten we nou allemaal een beetje ons best doen en een steentje bijdragen", vat Maaike Koper (PvdA) haar standpunt samen. "Twee woorden: grenzen dicht", was de reactie van Ronald van Tiggelen van de PVV.

Fractievoorzitter Karim el Gebaly van GroenLinks wil wel meewerken aan die noodopvang. Hij wilde woensdagavond tijdens een commissievergadering ook van de andere partijen en wethouder Martijn Hendriks weten hoe zij daarover denken. Los van het mogelijk wel of niet invoeren van de Spreidingswet. Zandvoort wilde eerder geen locatie aanwijzen voor een tijdelijk azc in het dorp, omdat de Spreidingswet er nog niet was. Kortom: eerst de wet, dan pas over locaties nadenken.

Wethouder Hendriks ziet het ook niet zitten. Hij vindt dat het COA te veel van Zandvoort vraagt. "Er worden grotere aantallen en langere termijnen gevraagd, die wij voor Zandvoort niet passend vinden. Het gaat om minimaal 50 personen per locatie en voor de duur van enkele maanden of meer." Het college wilde wel over het verzoek uit Den Haag nadenken, als het om enkele weken en lagere aantallen zou gaan.

Eerst Spreidingswet

Hendriks wees erop dat de raad zelf heeft besloten dat er geen permanente opvang in het dorp zou komen totdat de Spreidingswet wordt ingevoerd. Een paar maanden noodopvang komt al aardig in de buurt van permanente opvang, zo vindt hij zelf ook. Wellicht dat het de komende maanden allemaal nog kan veranderen. "Als de Spreidingswet er is, draagt iedere gemeente zijn steentje bij, ook Zandvoort. Dan heb je je aan de wet te houden."

Bovendien stelt Hendriks dat Zandvoort al voorop loopt bij het huisvesten van statushouders. "Als andere gemeenten dat ook zouden doen, dan zou het probleem in Ter Apel al zijn opgelost." Hij had ook een rekensommetje gemaakt: naar rato van het aantal inwoners zou de gemeente Zandvoort acht mensen noodopvang moeten bieden. "Dan is vijftig niet helemaal passend, los van het feit waar je dat dan gaat doen."