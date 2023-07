Asbest? Mogelijke AZC-locatie in Zandvoort tijdelijk afgesloten

Het overloopterrein naast parkeerterrein De Zuid in Zandvoort wordt vanaf vandaag voor onbepaalde tijd afgesloten. Bij werkzaamheden op het terrein is namelijk mogelijk asbest aangetroffen. De gemeenteraad zou vanavond gaan vergaderen over of de locatie geschikt is als mogelijke locatie voor een asielzoekerscentrum.

De afgelopen maanden bleek dat Zandvoort het besluit over deze locatie al wilde uitstellen tot na het zomerreces. Nu het kabinet is gevallen en er heel veel onduidelijkheid bestaat over de invoering van de Spreidingswet, is nog maar de vraag of Zandvoort überhaupt dit jaar nog met een keuze voor een definitieve locatie voor een azc komt.

Het overloopterrein bij Parkeerterrein De Zuid in Zandvoort - NH Nieuws / Paul Tromp