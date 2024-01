Haarlem puzzelt met opvanglocaties voor Oekraïners, asielzoekers en statushouders

Haarlem staat aan de vooravond van grootse verhuizingen van vluchtelingen in de stad. De 63 tijdelijke woningen aan de Laan van Decima zijn bijna klaar. Als ze begin maart worden opgeleverd, verhuizen 125 Oekraïense vluchtelingen hier naartoe. Die verblijven nu nog op een cruiseschip in het Spaarne. Maar na hun vertrek wordt de puzzel pas echt ingewikkeld.

Haarlem staat te boek als gastvrij voor vluchtelingen. Maar ook als een stad waar de ruimte schaars is. Tot nu toe is er altijd wel een noodoplossing gevonden als de opvang van asielzoekers en oorlogsvluchtelingen in Nederland nijpend werd. En veel Haarlemmers zetten zelfs hun eigen deuren open.

Compliment

In zijn nieuwjaarspeech afgelopen maandag gaf burgemeester Jos Wienen nog een groot compliment aan deze particuliere opvang. "De inzet van deze Haarlemmers is bijzonder. Al bijna twee jaar sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne bieden zij onderdak." In totaal vinden 400 Oekraïners op deze manier een thuis in Haarlem.

Daarnaast worden ook veel Oekraïners in Haarlem opgevangen in hotels, in een kantoorpand, in een paar woonunits bij Velserpoort in Haarlem-Noord en in twee kerkgebouwen. Maar de meeste Oekraïners logeren op twee cruiseschepen. Begin maart gaat één schip weg en de vluchtelingen van die boot verhuizen dan dus naar de tijdelijke woonunits aan de Laan van Decima langs het spoor.

En als in de toekomst de Oekraïense vluchtelingen niet meer worden opgevangen in deze woonunits, dan wil de gemeente ze inzetten voor andere doelgroepen. Ze kunnen maximaal vijf jaar blijven staan. Daarna wordt dit gebied ontwikkeld voor de compleet nieuwe woonwijk Oosterpoort.

