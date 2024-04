Noodopvang asielzoekers verhuist naar Opmeer, locatie Wervershoof maand langer open

Opmeer geeft hiermee gehoor aan een dringend verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om de groep die nu in Wervershoof verblijft, bij elkaar te houden. "Voor de kinderen binnen deze groep betekent het dat zij onderwijs kunnen blijven krijgen op de huidige locatie(s) in Midwoud", aldus een gemeentewoordvoerder.

In samenspraak met het dorp, was aanvankelijk afgesproken dat de crisisnoodopvang in Wervershoof per 1 mei gesloten zou worden. Maar omdat het realiseren van een nieuwe locatie in Opmeer te kort dag is, is Medemblik voornemens om de locatie aan de Vok Koomenweg met één maand te verlengen. Het is alweer de zevende bestemming waar deze groep naartoe verhuisd. Eerder verbleven ze in Avenhorn en Enkhuizen, en daarvoor in Heiloo, Bergen en in Alkmaar.

Wervershoof één maand langer open

"We hebben als gemeente steeds aangegeven dat de opvang sluit op 1 mei. Maar nu de kans zich voordoet om de opvang voor deze groep asielzoekers in onze regio te continueren, begrijpen wij het verzoek van Opmeer heel goed. Het zou niet goed zijn als er een 'gat' valt tussen het sluiten van de opvang in Wervershoof en het openen van de opvang in Opmeer", zegt burgemeester Michiel Pijl daarover. De gemeente staat hier welwillend tegenover, benadrukt hij. "We vragen hierbij om de flexibiliteit en het begrip van onze inwoners."

Op den duur wil Opmeer de toekomstige opvanglocatie voor langere periode behouden om daarmee te voldoen aan de spreidingswet, waarbij 100 tot 125 asielzoekers zullen worden opgevangen.