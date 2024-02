Crisisnoodopvang Wervershoof gaat dicht: nog onduidelijk waar asielzoekers naartoe gaan

De crisisnoodopvang in Wervershoof voor 200 asielzoekers gaat op 1 mei dicht, zoals afgesproken met het dorp en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Dat laat de gemeente Medemblik aan NH weten. Waar de groep asielzoekers hierna naartoe gaat, is niet duidelijk.

De gemeente Medemblik reageert daarmee op de brief die de Dorpsraad van Wervershoof eerder deze week naar de gemeente had gestuurd. Daarin stond dat zij ‘hadden kennisgenomen‘ van het idee om de crisisnoodopvang in het dorp als asielzoekerscentrum (azc) te gaan gebruiken.

Dat riep vraagtekens op bij de Dorpsraad omdat er door Dennis Straat, destijds waarnemend burgemeester van Medemblik, ‘keiharde afspraken zijn gemaakt’ en ‘beloften aan het dorp zijn gedaan’ dat de crisisnoodopvang op 1 mei zou verdwijnen.

Een andere gemeente in West-Friesland zou daarna het stokje overnemen, aldus het dorp. "Wij begrijpen dat de gemeente en wellicht de regio keuzes te maken heeft, maar Wervershoof heeft zijn plicht gedaan. Wij gaan ervan uit dat op 1 mei de opvang sluit en afgebroken wordt", zei voorzitter Floortje Boos.

Opvang is van tijdelijke duur

De gemeente komt deze belofte na, laat burgemeester Michiel Pijl nu weten. "Er is van meet af aan duidelijk gecommuniceerd dat de crisisnoodopvang in Wervershoof van tijdelijke duur was, dus daar is niets in veranderd. We zijn blij dat we deze opvang in onze gemeente hebben kunnen realiseren in samenwerking met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Wij danken hen voor hun inzet en zijn ook dankbaar voor de bereidwilligheid van onze inwoners en de hulp van vrijwilligers die dit mede mogelijk hebben gemaakt."

In de crisisnoodopvang verblijven momenteel 200 asielzoekers. Waar deze groep na 1 mei naartoe gaat, is niet duidelijk. Eerder verbleven ze in Enkhuizen en Avenhorn.