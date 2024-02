West-Friesland trekt samen op met spreidingswet, zo'n 1.230 opvangplekken nodig

De gemeenten in West-Friesland gaan regionaal bespreken hoe de asielopvang via de spreidingswet - die vandaag is ingegaan - moet worden geregeld. De regio moet volgens de verdeelsleutel vanuit het Rijk zo'n 1.230 asielzoekers opvangen, maar het is nog niet duidelijk hoe dat eruit gaat zien, zeggen zij.

Bij een eerdere rondgang van NH gaven ook buurgemeenten Enkhuizen, Stede Broec, Koggenland, Opmeer en Drechterland aan regionaal afspraken te willen maken over de gevolgen van de spreidingswet. Al die gemeenten vangen nu geen asielzoekers op.

Alleen Medemblik biedt sinds november 2023 onderdak aan asielzoekers in een crisisnoodopvang in Wervershoof. Daar verblijven momenteel 200 vluchtelingen, maar deze opvang is van tijdelijke aard.

Op de vraag of de regio bijvoorbeeld al naar mogelijke locaties kijkt voor asielopvang, zeggen zij niet op de zaken vooruit te willen lopen. "We moeten dit allemaal nog gaan bekijken binnen onze regionale overlegtafel." En: "Alles ligt nog open." Begin februari gaan ze met elkaar om de tafel, met onder meer de provincie en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, om het over de uitvoering en invulling te hebben. Hiervoor krijgen ze tot 1 november de tijd.

Onderling uitwisselen is mogelijk

Of de gemeenten ook daadwerkelijk dit aantal gaan opvangen, wordt later pas duidelijk. Het is namelijk nog mogelijk om opvangplekken onderling 'uit te wisselen'. Gezien het aantal inwoners ligt de druk het meest op Opmeer, Koggenland en Drechterland. Hoe realistisch is dat? "Gezien het proportioneel grote buitengebied, het slechte ov, het ontbreken van voortgezet onderwijs en maatschappelijke voorzieningen, gaat Opmeer nader bestuderen hoe realistisch de voorgestelde verdeling is", laat Opmeer aan NH weten.

Hoe Koggenland en Drechterland erin staan, is nog niet duidelijk. "We hebben pas recent de aantallen ontvangen. Hoe we dat concreet gaan inrichten, is nog niet bekend", aldus een woordvoerster van Drechterland.