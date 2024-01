Noord-Holland Noord wil niet meewerken aan Amsterdamse asielruil

De 16 gemeenten in de regio Noord-Holland Noord voelen niets voor het voorstel van Amsterdam om extra statushouders een woning te geven. De hoofdstad wil zelf 1.200 extra asielzoekers opvangen, mits de rest van de Noord-Hollandse gemeenten dan 1.200 extra statushouders huisvest. Maar in een brief aan de provincie, die in het bezit is van NH, staat: "Voor een extra opgave zien we gewoonweg geen ruimte."

Maar nu al is duidelijk dat zo'n gesprek weinig zin heeft. Burgemeester Marjan van Kampen van Schagen laat namens de 16 gemeenten in Noord-Holland Noord weten dat de regio al heel veel heeft gedaan en nog steeds doet. Ze wijst op de opvang van Oekraïners, de extra opvang van asielzoekers vorig jaar, en ook het meer dan gevraagd huisvesten van statushouders.

"Omdat zowel het huisvesten van statushouders, als het realiseren van meer opvanglocaties in het gezamenlijk belang van het Rijk en de gemeente is, steunt het Rijk dit initiatief", zo luidt hun reactie. De minister en staatssecretaris geven aan er ook graag over in gesprek te willen gaan met de provincie en de gemeenten.

Amsterdam kwam daarom met het voorstel tot een uitruil. Ruimte is schaars en asielzoekers opvangen is voor de gemeente makkelijker dan het vinden van woningen voor statushouders. Een goed idee vonden ook demissionair minister De Jonge (Binnenlandse Zaken) en demissionair staatssecretaris Van der Burg (asiel).

Meer statushouders huisvesten niet uit te leggen

"Iedere regio moet z'n eigen broek ophouden", legt Van Kampen het standpunt van de regio uit. "We hebben hier ook een woningtekort. Dan is het niet uit te leggen naast wat we al doen dat we ook nog statushouders uit Amsterdam gaan opvangen.

Ergernis is er ook over hoe het voorstel tot stand is gekomen. "Dat is besproken met het ministerie. En die komt dan met een brief dat het een goed idee is. Maar als ik met jouw baas afspraken ga maken over jou, zonder dat ik met jou heb gesproken, dan vind jij dat toch ook een rare gang van zaken?"

Geen extra geld voor Amsterdam

BBB-Kamerlid Mona Keijzer heeft Kamervragen gesteld over het voorstel. In antwoord daarop laten demissionair minister De Jonge (Binnenlandse Zaken) en demissionair staatssecretaris Van der Burg (asiel) het nog steeds een goed idee te vinden. Ook wordt benadrukt dat Amsterdam niet meer geld krijgt, mocht het 1.200 asielzoekers extra opvangen.

Ook op provinciaal niveau hebben BBB en de VVD vragen ingediend, aangezien de provincie toezichthouder is als het gaat om het huisvesten van statushouders. Ze willen opheldering over de voorwaarden achter het voorstel. Als is het enthousiasme over de uitruil niet groot.

"Wij wachten de antwoorden op de Statenvragen af. Ik snap Amsterdam wel, de gemeente loopt voorop met de opvang van asielzoekers. Maar waar ik minder begrip voor heb, is dat het lijkt alsof dit in achterkamertjes zo is afgesproken. Als je een deal wil sluiten, dan doen je dat in overleg met elkaar", vertelt BBB-fractievoorzitter in Noord-Holland, Ingrid de Sain.