216 flexwoningen in Riekerpark: helft sociale huur, helft voor statushouders

In het Riekerpark in Nieuw-West gaat de gemeente 216 flexwoningen, die van tevoren in elkaar zijn gezet, neerzetten. 108 van die woningen zijn voor 'reguliere woningzoekenden' in de sociale huursector, de rest is voor statushouders.

In eerste instantie stonden er 257 van dit soort woningen op de planning, maar corporaties gaven de bouwopdracht na de veelbelovende bouwdeal terug aan de gemeente omdat het plan financieel niet haalbaar was. Verantwoordelijk wethouder Reinier van Dantzig (D66) moest toen op zoek naar een nieuwe partij om de woningen toch voor elkaar te krijgen.

Die partij vond Van Dantzig in het Rijk. De woningen worden daardoor komend jaar geplaatst en helpt de gemeente het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om de druk op de asielopvang te verminderen. 50 procent van de woningen zijn gereserveerd voor statushouders, de andere helft voor mensen die een huis zoeken in de sociale huursector.

Wethouder Van Dantzig is blij dat de flexwoningen toch, al is het niet de gewilde hoeveelheid, kunnen worden geplaatst. "Door deze flexwoningen te plaatsen kunnen we een huis bieden aan reguliere woningzoekenden en statushouders. Dat is nodig, want veel mensen in Amsterdam wachten op een huis."