Kabinet steunt Amsterdamse uitruil asielzoekers en statushouders

De gemeente Amsterdam pleit al langer voor een uitruilsysteem. Door de woningcrisis loopt de hoofdstad ver achter in het huisvesten van statushouders, maar er is wel voldoende plek en draagvlak om vluchtelingen op te vangen. Het lijkt erop dat Amsterdam straks minder statushouders hoeft te huisvesten, als zij meer vluchtelingen opvangen.

Spreidingswet

Demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) verstuurden de brief kort voor de kerst aan een overleg tussen gemeenten en de provincie. Andere gemeenten moeten er nog mee instemmen, meldt RTL Nieuws.

De uitruil loopt vooruit op de spreidingswet, de controversiële wet die voor een gelijkmatigere verdeling van asielzoekers moet zorgen. De Eerste Kamer moet nog over die wet stemmen, maar de justitiewoordvoerder zegt dat de uitruil "ook zonder spreidingswet al mogelijk is".

De bewindspersonen lijken in hun brief al te verwachten dat de ruil met het oog op de spreidingswet kritiek zal krijgen, blijkt uit een citaat in De Telegraaf. "Wij realiseren ons dat dit geen gemakkelijk gesprek is. Weet dat wij aan uw zijde staan."