Blaricum bereid statushouders op te vangen, maar geen jongeren

Een opvang voor ongeveer 250 statushouders in het oude ziekenhuis van Tergooi in het Noord-Hollandse Blaricum is een stap dichterbij gekomen. De gemeente is bereid om mee te werken, zolang er geen jonge onbegeleide vluchtelingen komen. Ook mag de opvang maximaal 2,5 jaar beschikbaar zijn. In januari valt waarschijnlijk een definitief besluit.

Statushouders zijn erkend als vluchteling en mogen dus in Nederland blijven. Door woningnood kunnen ze het asielzoekerscentrum nog niet verlaten. Als ze verhuizen naar tijdelijke plekken, zoals het ziekenhuis in Blaricum, komen hun asielplekken vrij voor nieuwe asielzoekers en wordt de druk op Ter Apel minder. Het was al bekend dat het oude ziekenhuis in beeld was als opvang. Het voormalige ziekenhuis Gooi-Noord is in mei gesloten. Alle patiënten zijn overgebracht naar een nieuwe hoofdlocatie van Tergooi in Hilversum. Op de plek van het Blaricumse ziekenhuis moeten later woningen worden gebouwd. Tot die tijd kan het gebouw voor andere doelen worden gebruikt.

