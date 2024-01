Purmerend blinkt regionaal uit in huisvesting statushouders

Purmerend is de enige gemeente in Zaanstreek-Waterland die in 2023 meer statushouders heeft gehuisvest dan de Rijksoverheid had opgedragen. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Purmerend bood onderdak aan 227 asielzoekers met een verblijfsvergunning, 24 meer dan de taakstelling. Landelijk gezien behoort Purmerend tot de 89 gemeenten die hun doelstelling hebben gehaald, meldt Regio Purmerend.

In 2023 moesten de zeven gemeenten in Zaanstreek-Waterland samen 752 statushouders huisvesten. Dat is niet gelukt: er werden er 700 gehuisvest, een tekort van 52.

Het aantal opgevangen statushouders in een gemeente wil niet zeggen dat er ook zoveel woningen zijn verstrekt. Het kan namelijk ook gaan om zogenaamde nareizigers of dat een woning met meerdere statushouders wordt gedeeld.

Zaanstad

Zaanstad nam het grootste deel voor zijn rekening: 341 statushouders kregen daar een woning. Edam-Volendam met 77 plaatsingen, Waterland met 32 plaatsingen, Wormerland met 30 plaatsingen, Landsmeer met 12 plaatsingen en Oostzaan met 11 plaatsingen bleven ver achter bij de taakstelling. Sommige gemeenten hadden wel een overschot van het jaar ervoor, waardoor ze minder hoefden te plaatsen.

Norm niet gehaald

Landelijk gezien zijn er vorig jaar meer statushouders gehuisvest dan in 2022 (meer dan 30.000), maar de door Den Haag opgelegde norm is niet gehaald. Het hadden er iets minder dan 39.000 moeten zijn. Dat is bovendien niet het volledige beeld, want in de herfst werd de landelijke doelstelling met tienduizend teruggeschroefd vanwege achterstanden bij immigratiedienst IND.