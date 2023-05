Noord-Holland Noord moet 400 extra vluchtelingen opvangen

West-Friesland, de Noordkop en de regio Alkmaar moeten voor het einde van het jaar nog eens 400 extra asielzoekers opvangen. Oorzaak is de grotere verwachte toestroom van vluchtelingen. In een brief aan de gemeenten wordt opgeroepen mee te denken over een oplossing.

In de hele provincie Noord-Holland moeten per 1 januari 2024 in totaal 11.072 opvangplekken zijn. Voor de 16 gemeenten binnen de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord komt de opgave neer op 2.548. Grotendeels zijn die er al, maar moet er nog ruimte worden gezocht voor 432 vluchtelingen.

Marjan van Kampen, voorzitter vluchtelingenproblematiek bij de veiligheidsregio Noord-Holland Noord, maar ook burgemeester van Schagen, schrijft erover in de brief: "lk verzoek u dan ook dringend om te kijken naar mogelijkheden om extra opvangplekken te realiseren. Hierdoor laten wij zien dat wij onze verantwoordelijk nemen voor het bieden van een veilige haven aan degenen die daar het meest behoefte aan hebben."

6.000 vluchtelingen opgevangen

Op dit moment verblijven iets meer dan 4.000 Oekraïners, en 2.000 andere vluchtelingen in de regio. Dat maakt het dat lang niet alle gemeenten happig zijn om nog meer te doen. "We zijn met elkaar in gesprek. Maar of het daadwerkelijk lukt, hangt van de gemeenten af. Maar ik heb vertrouwen in onze regio, en heb er vertrouwen in dat het lukt", aldus Van Kampen.

700 vluchtelingen verblijven in een crisisnoodopvang. Bijvoorbeeld in Avenhorn. Een grote tent die eerder in Enkhuizen stond, en ook in Bergen. Een rondreizend circus waar de regio graag vanaf wil. "Alleen ter overbrugging kan het, maar we zoeken een duurzame oplossing."

Asielzoekerscentrum

En daarmee doelt Van Kampen op een asielzoekerscentrum. Iets dat alleen met grotere aantallen haalbaar is. Zowel financieel als qua personeel. "Niet zoals in Ter Apel. Maar we doen dat hier bijvoorbeeld in Dijk en Waard en ook Den Helder."

Een goede hulp zou de spreidingswet van staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid zijn. Daarmee worden de vluchtelingen verplicht verspreid onder gemeenten. Wat Van Kampen betreft moet de wet zo snel mogelijk ingevoerd worden.

Spreidingswet

"Dan staat de opgave per gemeente vast. Nu is het zo dat onze gemeenten in Noord-Holland Noord het probleem van de staatssecretaris helpen op te lossen. Maar er zijn ook gemeenten die daar niet mee bezig zijn. En met deze wet denk ik dat er meer gang in de zaak komt."

Maar als de wet al door de Tweede en Eerste Kamer komt, is de wet op z'n vroegst pas in 2024 van kracht.