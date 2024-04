Deadline nadert, West-Friesland nog naarstig op zoek naar nieuwe crisisnoodopvang

Morgen! en het CDA hebben de motie ondertekend. Beide raadsfracties roepen op om alle zeilen bij te zetten tot er een ‘permanente oplossing’ in de regio is gerealiseerd. De deadline nadert: per 1 mei stopt de huidige opvang in het dorp. Vanwege een gebrek aan draagvlak besloten meerdere Noord-Hollandse gemeenten om een vaste groep van 200 asielzoekers elke zes maanden te verhuizen.

Naar schatting verblijven er momenteel 214 asielzoekers, waarvan 150 volwassenen en 64

kinderen. "Vanaf de start zijn er 39 asielzoekers uitgestroomd om verschillende redenen, zoals het hebben van een verblijfsstatus", aldus een gemeentewoordvoerder. Eerder verbleven ze in Avenhorn en Enkhuizen, en daarvoor in Heiloo, Bergen en in Alkmaar.

Vanuit het het dorp krijgt de lokale politiek nu ook bijval van vrijwilligers die zich inzetten voor de asielzoekers en dorpsbewoners. De eindeloze verhuizingen beginnen bij de groep te wringen. "Al die onzekerheid, het is slopend voor hen", zei vrijwilliger Margret van der Gulik daarover. Zeker met het oog op de spreidingswet die twee maanden geleden is ingegaan, moet het gesleep met vluchtelingen afgelopen zijn.

Daarbij riep demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) in februari provincies en gemeenten op om bestaande, tijdelijke opvanglocaties langer open te houden.

Nog onduidelijk waar groep naartoe gaat

Namens de West-Friese gemeenten is Koggenland-burgemeester Monique Bonsen het aanspreekpunt. Volgens haar verandert het initiatief van de Medemblikker raadsfracties niets aan de situatie. Ze geeft aan de dat datum van 1 mei nog altijd vast staat en dat er nog altijd in gezamenlijkheid wordt overlegd over het vervolg.

De gemeente Medemblik laat nu weten dat er gesprekken lopen over een nieuwe locatie. "Enkele gemeenten hebben recent bereidheid getoond om een tijdelijke opvang te onderzoeken. Die gesprekken lopen nog. Er wordt hierbij ook gekeken naar de mogelijkheden om de groep in Wervershoof over te nemen."

Wel voegt de gemeente daaraan toe dat, mocht er na de deadline geen nieuwe opvang in West-Friesland gevonden zijn, de groep asielzoekers wordt opgevangen op een alternatieve locatie in Nederland, die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) beschikbaar stelt.