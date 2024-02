Ondanks stopplannen zoekt West-Friesland naar plek voor crisisnoodopvang asielzoekers

Per 1 mei stopt de crisisnoodopvang in Wervershoof. Maar wat dan met de ruim 200 asielzoekers? Eerder werd gezegd dat de noodopvang daarna zou stoppen en er gezocht zou worden naar een permanente opvangplek, maar een oplossing is er nog niet. Tot nu toe zwegen instanties vooral of wezen naar andere verantwoordelijken. Toch blijkt dat er in West-Friesland alsnog wordt gezocht naar een tijdelijke opvangplek voor na 1 mei.

De einddatum stond al, maar plotseling kwam de gemeente Medemblik deze week nogmaals met een bevestiging. Dit om de geruchten in Wervershoof tegen te spreken dat de groep vluchtelingen toch langer zou blijven. "Er is van meet af aan duidelijk gecommuniceerd dat de crisisnoodopvang in Wervershoof van tijdelijke duur was, dus hier is niets in veranderd", aldus burgemeester Michiel Pijl in een persbericht.

Crisisnoodopvang zou eigenlijk stoppen

Maar waar moet de groep vluchtelingen dan naartoe? Vorig jaar oktober liet de burgemeester vlak voor de opening van de opvang in Wervershoof weten dat het de laatste keer zou zijn dat er zo'n crisisnoodopvang kwam. Het was al de zesde locatie in anderhalf jaar tijd. "Het is treurig dat mensen elke paar maanden naar een andere locatie moeten", aldus Michiel Pijl toen.

Maar nu doet de gemeente Medemblik er het zwijgen toe. Vanuit een woordvoerder krijgen we te horen: "De gemeente blijft bij het persbericht."

Dan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Bijna twee jaar lang was de instantie de olie tussen de gemeenten in de zoektocht naar nieuwe locaties. Maar als we vragen wat er nu gaat gebeuren met de ruim 200 asielzoekers, neemt de veiligheidsregio opeens afstand. "Het is bij ons niet bekend. We verwijzen door naar de gemeenten in West-Friesland."

COA vraagt juist om extra opvangplekken

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laat weten dat zij eindverantwoordelijk zijn voor de opvang van asielzoekers, mocht er geen nieuwe plek voor ze komen. Maar de woordvoerder wijst juist ook op de grote druk die er momenteel is op de asielopvang. En dat gemeenten juist worden opgeroepen meer vluchtelingen op te vangen dan afgesproken.

Wat de zeven West-Friese gemeenten gaan doen is nog onduidelijk. Burgemeester Monique Bonsen van de gemeente Koggenland, maar ook coördinator in de regio, zegt dat daarover nu gesprekken worden gevoerd. Waarin dus toch weer wordt gesproken over het verlengen van de crisisnoodopvang.

Overleg over nieuwe plek voor asielzoekers

"Deze vraag ligt nu acuut voor. Daarover hebben goed overleg. Er ligt nog geen concreet voorstel, maar we kijken naar een nieuwe locatie", aldus Bonsen. Ondertussen wordt ook gekeken naar de uitvoering van de spreidingswet. De West-Friese gemeenten moeten voor 1 november met een voorstel komen hoe ze ruim 1.200 asielzoekers gaan opvangen.