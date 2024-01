Noord-Holland moet ruim 16.000 asielzoekers opvangen

De verdeling is bekendgemaakt in het kader van de spreidingswet, die na veel discussie vorige week werd aangenomen in de Eerste Kamer en morgen van kracht gaat. Door het aannemen van die wet kan er uiteindelijk door de overheid dwang worden uitgeoefend richting gemeenten om asielzoekers op te vangen.

Voorlopig is het nog niet zo ver: die dwang wordt naar verwachting pas over een paar jaar ingezet.

Structureel te weinig

Noord-Holland is een van de provincies waar al jaren structureel te weinig asielzoekers worden opgevangen. Een aantal gemeenten vangt zelfs al jaren amper of helemaal geen asielzoekers op.

Volgens een eerste berekening van RTL Nieuws zijn er een aantal gemeenten waar flink opgeschaald zal moeten worden. Zo moet Amsterdam in totaal 4.459 opvangplekken gaan leveren, en moeten er in het rijke Bloemendaal 169 asielzoekers opgevangen worden.

Bekijk hieronder op de kaart hoe veel asielzoekers jouw gemeente in totaal moet gaan opvangen.