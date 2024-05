Onzekerheid over opvang 125 asielzoekers in Bovenkarspel door schrappen spreidingswet

Precies de avond voor de bekendmaking van de gemeente, las ook burgemeester Ronald Wortelboer het hoofdlijnenakkoord van de vier partijen. Daarin staat dat de spreidingswet, die vier maanden geleden nog werd aangenomen, weer geschrapt gaat worden. "Dat maakt alles ineens wel heel onzeker voor ons", aldus de burgemeester.

Vanmorgen gaf hij tekst en uitleg over het plan van de gemeente. De spreidingswet zou ervoor moeten zorgen dat de opvang van asielzoekers eerlijker wordt verdeeld onder gemeenten. Stede Broec moet uiterlijk in november met een plan komen om 125 asielzoekers op te vangen in de gemeente, juli 2025 zou alles klaar moeten zijn. Maar de gemeente heeft het plan nu al klaarliggen. "We gaan er niet geheimzinnig over doen en willen het delen met de belanghebbenden."

Oud-honkbalveld biedt plek aan 125 asielzoekers

Al snel kwam het leegstaande honkbalveld naast voetbalclub KGB in beeld. Daar zijn al voorzieningen als elektra en water, het voldoet aan veiligheidseisen en ook de bereikbaarheid is goed. "Je kan geen eisen stellen aan wie je moet opvangen. Maar we zouden kunnen vragen om mensen met een grote kans op een verblijfsvergunning. Bedrijven in de omgeving zitten te springen om mensen en ze kunnen hier eventueel ook sporten", legt de burgemeester uit.

En omdat er toch gebouwd moet worden wil de gemeente twee vliegen in één klap slaan. "Er liggen ook nog voetbalvelden die niet gebruikt worden. Die bieden ruimte aan enkele tientallen flexwoningen voor spoedzoekers uit de eigen gemeente." Daarnaast kan wellicht ook voetbalclub KGB profiteren met aanpassingen van het complex.

De tekst gaat verder onder het kaartje met daarop de locatie voor de vluchtelingenopvang in het gele kader.