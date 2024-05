Noordkoppers vooral blij met regeerakkoord: "Dit land loopt vol"

In de gemeente Hollands Kroon, waar Wieringerwerf in ligt, waren de inwoners het tijdens de verkiezingen voor een groot deel met elkaar eens. Met 28,2 procent van de stemmen werd de PVV overtuigend de grootste partij. De VVD volgde en de BBB volgde met 12.2 procent van de stemmen. De ochtend van de verkiezingsuitslag hoorde je dan ook blije geluiden op straat.

En die blijdschap lijkt wel aan te houden, veel inwoners van Wieringerwerf blijken positief gestemd over het nieuwe regeerakkoord dat vannacht werd gepresenteerd.

Asiel

Vooral asiel is onderwerp van gesprek, zeker sinds de komst van een tijdelijke opvang in het Van der Valk-hotel in Wieringerwerf. "Het is jammer voor de mensen, maar ik ben er eigenlijk wel voor. Het begint een beetje uit de hand te lopen zo langzamerhand", stelt inwoner Jos Jansen.

Toch is niet iedereen in Wieringerwerf eensgezind: "De mensen die echt vluchten voor een oorlog, en waar vandaan ze uit komen, en vluchten omdat hun leven is gevaar is. Ik ben bang dat die hier niet meer welkom zijn", vertelt een voorbijganger.