Omwonenden 'teleurgesteld' over Schipholplannen in regeerakkoord

"Teleurstellend, maar niet onverwacht", noemt Mirella Visser de plannen voor Schiphol van de partijen PVV, VVD, NSC en BBB. Visser is voorzitter van het bewonersplatform PUSH in Uithoorn. Ook bestuursvoorzitter Jan Boomhouwer van de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) is niet in zijn sas: "Met die paragraaf over Schiphol ben ik snel klaar. Er staat weer: éérst de luchtvaart en dan de omwonenden. Het is geen goed begin."

Stillere en schonere vliegtuigen

In een korte passage wordt in het regeerakkoord in hoofdlijnen beschreven wat de plannen zijn voor Schiphol. Er wordt niet gesproken over een krimp van de luchthaven. Wél over stillere en schonere vliegtuigen.



Visser heeft moeite met de woorden 'stiller en schoner', wat de slogan is van de luchtvaartsector. "Dat zijn letterlijk de woorden die KLM's baas Marjan Rintel heeft verspreid. Het lijkt alsof KLM het hand boven het hoofd wordt gehouden", zegt ze.