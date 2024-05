Nog geen feest bij visser Erik na plannen regeerakkoord: "Eerst zien, dan geloven"

En ook de pulsvisserij, waarbij de vis met elektrische schokjes in de netten terechtkomt, komt mogelijk weer terug in ons land. In plaats daarvan vissen veel vissers nu met een grote ketting over de bodem en dat is volgens Rotgans niet per se beter. "Daar is veel meer kracht, energie en gasolie voor nodig."

Maar of de vissers daar meteen op zitten te wachten, weet Rotgans niet. Vissers zullen opnieuw moeten investeren om weer via die methode te kunnen vissen. "Dat (materiaal, red.) ligt nu al een jaar of vier, vijf op de kant. Dat moet allemaal weer nieuw komen en dat ga je niet op de gok weer nieuw kopen", legt Rotgans uit.