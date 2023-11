Veel blije kiezers in Hollands Kroon, waar PVV en BBB een hoop stemmen kregen

Veel vrolijke gezichten vanmorgen bij het winkelcentrum in Wieringerwerf. De inwoners zijn positief over de verkiezingsuitslag. Met 28,2 procent van de stemmen is de PVV overtuigend de grootste partij geworden in Hollands Kroon. Opvallend is dat de BBB ook goed heeft geboerd.

"Het moet allemaal veranderen. Wat de VVD heeft achtergelaten...nee, ik vind dit zo goed", vertelt een mevrouw. "Ik ben heel blij wakker geworden", zegt een ander, "Ik had er een goed gevoel bij en het is uitgekomen"

"Zonder boer geen voer", zegt één van de bezoekers van het winkelcentrum in Wieringerwerf, "Ik vond dat ze wel wat steun nodig hadden". Veel van de bezoekers zijn positief over de uitkomst van de verkiezingen. Vooral de frisse wind die er moet waaien, heeft de mensen die voor onze camera reageren, op de PVV doen stemmen.

De gemeente Hollands Kroon is, wat oppervlakte betreft, de grootste gemeente van Noord-Holland. Met veel platteland en de visserij in Den Oever is het niet verwonderlijk dat de BBB (BoerBurgerBeweging) flink wat stemmen heeft weten binnen te halen. Het is met 12,2 procent de derde partij geworden , na de PVV en VVD.

Niet iedereen is blij. "Ik had eigenlijk gehoopt dat er een vrouwelijke minister-president zou komen", zegt een trouwe VVD-stemmer, "We lopen wat dat betreft achter". Dat zijn partij is gekrompen aanvaardt hij, naar een andere partij overstappen was geen optie. "Ik heb principes. Ik ben niet zo'n eentje die dan wegloopt. Dan moet je er wat aan doen".

Dat Geert Wilders, nu zijn partij de grootste is aan de bak moet is voor iedereen duidelijk: "Laat Wilders nou maar zien of hij het kan. Commentaar geven kunnen we allemaal. Maar als je aan het stuur staat moet je laten zien of je het kan", vertelt de BBB-stemmer. "Ze moeten nu aan de slag. Met wie, dat is natuurlijk de volgende vraag".