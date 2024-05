Dit betekent het nieuwe regeerakkoord voor Noord-Holland

De vier rechtse partijen hebben vannacht een coalitieakkoord bereikt en gepresenteerd aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Martin Bosma (PVV). De belangrijkste speerpunten in het voorlopige akkoord lijken migratie, bestaanszekerheid en zorg. Er moet ook fors bezuinigd gaan worden voor een bedrag van 14,7 miljard euro.

Schiphol

Wat direct opvalt zijn de plannen voor Schiphol, tevens een heet hangijzer in de provincie. De luchthaven staat al lange tijd op gespannen voet met omwonenden die klagen over geluidsoverlast. In maart oordeelde een rechter dat het vliegveld meer moet doen om de hinder aan te pakken.

Toch lijkt er, kijkend naar het coalitieakkoord, daar de deur toch weer wat open te worden gezet, aldus Edelenbosch. Schiphol wordt in het nieuwe akkoord specifiek genoemd. Het betekent volgens hem niet dat er gelijk meer vluchten zijn morgen, maar dat de krimp een halt toe wordt geroepen is toch opvallend te noemen. "Wat bij de plannen opvalt is dat er wordt geïnvesteerd in innovatie, voor bijvoorbeeld stillere vluchten."

Tata Steel

Wat viel er verder op voor Noord-Holland? Tata Steel, een ander heet hangijzer in de provincie, wordt in het regeerakkoord niet specifiek genoemd. Wel verwacht Edelenbosch dat het bedrijf in Wijk aan Zee in een later stadium terug te vinden is onder het kopje milieu. Wat voor gevolgen dat precies dat hebben voor het staalbedrijf moet in een later stadium blijken, aldus Edelenbosch.

De toekomst van het staalbedrijf verdeelt Wijk aan Zee al jaren. Uit een recent advies aan de overheid komt naar voren dat het bedrijf de gezondheid van omwonenden op één moet zetten. De prijs van de verduurzaming zie je onder andere terug in het massaontslag van afgelopen november.

