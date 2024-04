Teleurstelling in Koedijk en Sint Pancras: fusie met Alkmaar lijkt kansloos

De commissaris van de Koning bezocht afgelopen vrijdag theater De Binding in Zuid-Scharwoude om de samensmelting na twee jaar te bespreken. "Dat is wel heel snel hoor, ik heb het niet eerder zo snel gezien", reageert Arthur van Dijk tegen mediapartner Streekstad Centraal. "Je moet zo'n fusie eigenlijk wat meer tijd geven. Maar goed, we leren hiermee ook meer over de ervaringen rond een fusie."

Zowel de provincie als de gemeente Dijk en Waard maken onderdeel uit van de begeleidingsgroep. Tijdens verschillende bijeenkomsten krijgen inwoners de mogelijkheid hun mening te delen. Na deze gesprekken wordt een enquête rondgestuurd. "We hebben getwijfeld om bij de avonden te zijn, maar gaan dat uiteindelijk toch doen. Want als er vragen voor ons zijn, kunnen we die beantwoorden", reageert burgemeester Maarten Poorter.

Grote puzzel

Als het aan Van Dijk en Poorter ligt, gaat het onderzoek met name over wat inwoners vinden van het proces. De kans op een grenscorrectie lijkt daarmee nog kleiner dan die al was. Zo niet nul. "Je moet het zien als een grote puzzel, daar ga je ook niet zomaar een stukje uithalen. We proberen met dit onderzoek meer te kijken naar de voorzieningen en niet de emotie."

Het is volgens Van Dijk ook maar maar de vraag of Sint Pancras en Koedijk beter af zijn onder een andere gemeente. "Want in de dorpen van Alkmaar hoor je ook niet altijd alleen positieve verhalen."