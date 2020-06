'Kaaspetitie' rollend overhandigd bij provinciehuis in Haarlem

HAARLEM - Leden van de Dorpsraad Sint Pancras hebben vandaag bij het provinciehuis in Haarlem ruim 2800 handtekeningen aangeboden aan gedeputeerde Ilse Zaal en Arthur van Dijk, commissaris van de Koning. Zestig procent van de inwoners van Sint Pancras ziet de voorgenomen fusie met Heerhugowaard en Langedijk niet zitten. Ze willen verder onder de vlag van Alkmaar.

De petitie met de handtekeningen zaten in, hoe toepasselijk, een Alkmaarse kaas. "De kaas is 60+ omdat meer dan zestig procent van de bevolking met Alkmaar verder wil", vertelt Ron Spaans van de Dorpsraad Sint Pancras. "De smaak van de meerderheid", vult Rob Planken aan. "We voelen ons beter thuis bij kaasstad Alkmaar."

Verdorven bestuurscultuur

Het verzet tegen deze voorgenomen fusie is groot volgens Planken. "Sinds 1990 maakt ons dorp deel uit van de gemeente Langedijk. Sinds die dertig jaar hebben wij ervaren dat het een gemeente is met een verdorven bestuurscultuur waar de burgers heel slecht hun stem kunnen uitten. Dat is een belangrijke reden om te kiezen voor Alkmaar."

Gedeputeerde Ilse Zaal kreeg de kaas al rollend overhandigd. "Ik vind het heel mooi om te zien hoe betrokken u bent bij het dossier en de moeite heeft genomen om hier helemaal naartoe te komen. Wij nemen dinsdag een besluit en we gaan er nog eens goed naar kijken maar een meerderheid van de commisie heeft al aangegeven voor een ongedeelde fusie te zijn."

Kaasliefhebbers

En dus kan de provincie niet zo veel betekenen voor de Dorpsraad van Sint Pancras. "Ze zullen naar de Tweede Kamer moeten", erkent Zaal. En dat is ook precies wat de mannen gaan doen. De (gekopieerde) handtekeningen blijven achter en de kaas gaat weer mee. "We hebben een duidelijk statement gemaakt op een manier die opviel. Nu op naar Den Haag met onze petitie, daar zitten de echte kaasliefhebbers."