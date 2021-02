Dijk en Waard ook na de fusie nog niet klaar met 'Alkmaargezinde' inwoners

SINT PANCRAS - De Tweede Kamer mag gisteravond dan ingestemd hebben met de fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk, maar door een motie van de VVD kan er de komende twee jaar nog wat veranderen aan de gemeentegrenzen. Zo kan het alsnog gebeuren dat Sint Pancras en Koedijk zich door middel van een grenscorrectie bij Alkmaar voegen. De lokale VVD-fracties zijn verdeeld over de motie van de landelijke 'grote broer'.

De nieuwe gemeente Dijk en Waard gaat er per 2022 komen. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde gisteravond vóór de herindeling. Belangrijkste discussiepunt, ook in Den Haag, was de positie van Sint Pancras en Koedijk. Volgens peilingen wil het merendeel van de inwoners liever bij Alkmaar horen.

Een motie van de VVD, voor een grenscorrectie waarbij Sint Pancras en/of Koedijk na de fusie bij Alkmaar worden gevoegd, kreeg ook een meerderheid. De inwoners van beide kernen zouden daar dan binnen enkele jaren na de fusie over geïnformeerd moeten worden. Verdeeldheid lokale VVD De motie brengt de verdeeldheid van de lokale VVD’s over de gemeentelijke fusie aan het licht, meldt mediapartner Alkmaar Centraal. Waar de Alkmaarse VVD de motie toejuicht, zijn de fracties in Heerhugowaard en Langedijk 'not amused'. Langedijk en Heerhugowaard zijn van mening dat de aangenomen motie zorgt voor valse hoop onder de inwoners van Koedijk en Sint Pancras, terwijl Alkmaar de motie juist ziet als een kans voor de burgers.

Quote "Eventuele grenscorrectie gaat niet gebeuren" Hans de graaf - VVD Langedijk

"De Alkmaarse VVD denkt nogal anders over de positie van Sint Pancras en Koedijk binnen de fusie. Ze proberen in feite de dorpen een beetje uit te spelen en bemoeien zich eigenlijk met iets wat hun niet aangaat", zo meldt Hans de Graaf, fractievoorzitter van VVD Langedijk. Falco Hoekstra, fractievoorzitter van de VVD Heerhugowaard, voegt hier aan toe: "We zijn met zijn drietjes een regionale afdeling, maar wanneer het op de fusie samenkomt, staan we echt aan de andere kant van het spectrum. Dat is wel een stukje verdeeldheid." Maar zo ziet de fractievoorzitter van de Alkmaarse VVD, John van der Rhee, het niet: "Ik zeg dit al twee jaar, voor de goede orde, ik zie geen strijdbijl. Ik wil het beste voor inwoners. Wat deze motie heeft gedaan is de inwoners aan het woord laten en voor de keuze stellen." Maar die keuze is er helemaal niet volgens De Graaf: "Iedereen voelt aan dat een eventuele grenscorrectie in de toekomst niet zal gaan gebeuren." Dorpsraad Volgens Erik Kroese van de dorpsraad in Sint Pancras is de opmerking van De Graaf illustratief. "Ik vind het uit de hoogte dat ze dit zeggen. Dit geeft aan dat er geen gehoor wordt gegeven aan de wens van de inwoners van Sint Pancras en Koedijk." De Pancrasser dorpsraad pleitte de afgelopen jaren namens een meerderheid van inwoners voor aansluiting bij Alkmaar.