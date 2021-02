VVD dient motie in voor grenscorrectie na fusie Dijk en Waard

DIJK EN WAARD - Kamerlid Mark Snoeren (VVD) dient een motie in om na de voltooiing van de omstreden fusie Dijk en Waard weer om tafel te gaan met de gemeenten voor een mogelijke grenscorrectie. De motie krijgt steun van CDA en SGP. Het verzoek wordt neergelegd bij de provincie, die daar uiteindelijk het intitiatief voor moet nemen.

Vanmiddag werd in de Tweede Kamer gedebatteerd over de fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk. Belangrijkste discussiepunt is nog altijd de verdeling van Sint Pancras en Koedijk.

Uit een onafhankelijk onderzoek van I&O Research (2019) bleek dat een meerderheid van de inwoners van Sint Pancras en Koedijk tegen de plannen voor de fusie is. Liever zien inwoners Langedijk met Alkmaar fuseren, vanwege de sterkere binding. Maar die uitslag leek geen invloed te hebben. "Democratie laten ze hier liggen", stelde Erik Kroese van de dorpsraad eerder tegen NH Nieuws.

Nu lijkt de discussie ook na de gemeentelijke fusie van Dijk een Waard een staartje te gaan krijgen. De mogelijke grenscorrectie achteraf, geeft Kroese wat hoop voor de toekomst. "Fijn dat die mogelijkheid nog bestaat, ik weet alleen niet wat de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard gaan doen. Dat zal nog wel een gevecht worden."

Grenscorrectie

Kamerlid Snoeren vraagt de Tweede Kamer in zijn motie om de provincie Noord-Holland te 'verzoeken met de nieuwe gemeente Dijk en Waard, Alkmaar, en inwoners van Sint Pancras en Koedijk of een grenscorrectie achteraf een mogelijk duurzame oplossing is.'

Vanavond om 19.00 uur wordt er over de motie gestemd. Die kan ervoor zorgen dat er na de fusie een grenscorrectie komt, waarbij Sint Pancras en/of Koedijk alsnog bij Alkmaar worden gevoegd. De inwoners van beide kernen zouden daar, volgens de motie, dan binnen één jaar na de fusie over moeten worden geïnformeerd.