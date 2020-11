Wetsvoorstel voor fusie Heerhugowaard en Langedijk naar Tweede Kamer

LANGEDIJK/HEERHUGOWAARD - De gemeentefusie tussen Heerhugowaard en Langedijk is weer een stap verder in het proces. Na het akkoord van de ministerraad en een verklaring van ‘geen opmerkingen’ van de Raad van State, is de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer gestart met de verdere voorbereiding.