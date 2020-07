Fusie Heerhugowaard-Langedijk nu ook door provincie beklonken

Met ingang van 2022 willen Heerhugowaard en Langedijk samen verder als één gemeente: Dijk en Waard. Sinds begin dit jaar is er al sprake van een ambtelijke fusie, wat betekent de ambtenaren voor beide gemeenten werken, vanuit het gemeentehuis van Heerhugowaard. In Langedijk zetelt alleen nog het gemeentebestuur en zijn er publieksbalies in De Binding.