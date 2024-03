Vergadering dorpsraad Sint Pancras escaleert, voorzitter Ron is er helemaal klaar mee

Er zit aardig wat zand in de motor van de dorpsraad in Sint Pancras. Dat werd ook gisteren weer duidelijk: de ledenvergadering escaleerde al na vijf minuten. Bestuursvoorzitter Ron Spaans (67) is er helemaal klaar mee.

Ron Spaans en Jan Tybout - Foto: Eigen foto

Dorpsraadvoorzitter Ron Spaans windt er geen doekjes om: de dorpsraad van Sint Pancras is toe aan een nieuw bestuur. Als dat niet snel gebeurt moet de raad ermee stoppen, vindt hij. "Vanavond wordt besloten of onze raad blijft voortbestaan of wordt opgeheven", vertelde hij gisteren nog, vlak voor de algemene ledenvergadering in het dorp begon. Daar is het niet eens van gekomen: tijdens de vergadering werd het weer pijnlijk duidelijk hoe slecht het botert tussen het bestuur en haar leden. Op de vraag hoe de bijeenkomst is verlopen, heeft Spaans vandaag dan ook een kort, maar krachtig antwoord: "Slecht." Geen steun Toen Spaans twee jaar geleden aantrad als voorzitter van de dorpsraad liep hij al snel tegen een hoop problemen aan. Spaans voelt zich door de gemeente Dijk en Waard, waar Sint Pancras sinds 2022 bij hoort, totaal niet gehoord. "De gemeente wil ons niet hebben", zegt hij. "Ze nodigen ons nergens voor uit en we krijgen geen enkele steun." Daarnaast is zijn achterban ook niet meer wat het is geweest. De leden van de dorpsraad zijn nog wel actief, maar ook flink vergrijsd. Niemand uit het dorp wil de bestuurstaken verrichten. Noodgedwongen moest Spaans daarom voor de functie van penningmeester iemand van buiten het dorp aannemen. Escalatie Precies dat viel gisteravond in slechte aarde bij de leden. In de huisregels van de dorpsraad staat namelijk dat een bestuurslid niet iemand van buitenaf mag zijn. Twee leden confronteerden Spaans en zijn collega-bestuurslid daarmee, waarop Spaans besloot de vergadering te staken.

Chagrijn om fusie na fusie De dorpsraad van Sint Pancras kwam in 2000 tot leven toen het dorp zijn eigen bestaansrecht verloor en bij de gemeente Langedijk werd gevoegd. De raad had een flinke achterban. De raad werd hét aanspreekpunt voor iedereen die niet bij de gemeente terecht kon. "We hadden een behoorlijk bestuur en diverse groepen die zich ieder met verschillende thema's bezighielden", vertelt Spaans. Inmiddels hoort Sint Pancras niet meer bij Langedijk, maar is het het dorp doorgeschoven naar gemeente Dijk en Waard. Een keuze waar lang niet alle Pancrassers blij mee waren. Vooral de dorpsraad wilde zich liever aansluiten bij gemeente Alkmaar, omdat zij zich dus totaal niet gehoord en gesteund voelt door het bestuur van Dijk en Waard. Twee jaar geleden hield Spaans, samen met andere leden, een petitie: 'Willen jullie horen bij gemeente Alkmaar of Dijk en Waard?' 62 procent van de inwoners koos voor Alkmaar. Ook na straatinterviews van NH bleek dat veel Pancrassers nog steeds een lichte voorkeur hebben voor de kaasstad.

Flinke domper De avond liep dus af met een flinke domper. De leden die over de huisregels begonnen hadden een punt, zegt Spaans, maar de timing was beroerd. De vergadering was al zodanig geëscaleerd dat Spaans niet eens meer aan het belangrijkste agendapunt toekwam: zit er nog leven in deze raad? Spaans laat weten opnieuw in beraad te gaan met zijn collega en adviseurs en zo snel mogelijk een nieuwe vergadering in te plannen. "Ik kan niet zomaar ontslag nemen, dat is onbehoorlijk bestuur", legt Spaans uit. Maar hij is er wel behoorlijk klaar mee en kijkt uit naar moment dat zijn bestuursavontuur eindigt.

Reactie gemeente Dijk en Waard Wethouder Rene Schoemaker van gemeente Dijk en Waard laat weten dat hij de ontwikkelingen binnen de dorpsraad van Sint Pancras betreurt. Afgelopen november heeft het voltallige college een gesprek gehad met het bestuur van de dorpsraad. "Wij hebben dat als een goed gesprek ervaren. In dat gesprek zijn afspraken gemaakt om te kijken hoe de onderlinge samenwerking kan worden vormgegeven." Verder laat de wethouder weten dat een 'goed functionerende dorpsraad zeker van waarde kan zijn voor een dorp en voor de gemeente'. "Wij staan ervoor open om met de inwoners van Sint Pancras te kijken hoe we in goede samenwerking de toekomst van het dorp kunnen vormgeven."