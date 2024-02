Alkmaar of Dijk en Waard? Wat kiezen Pancrassers na twee jaar fusie

Voelen Pancrassers zich thuis in de gemeente Dijk en Waard of horen ze toch liever bij Alkmaar? Dat is dé vraag dit jaar. Het dorp is opgegaan in Dijk en Waard, maar veel inwoners voelen zich meer verbonden met de aangrenzende kaasstad. Na de fusie twee jaar geleden laat Dijk en Waard onderzoeken hoe de inwoners het huwelijk tussen Langedijk en Heerhugowaard bevalt. NH ging alvast de straat op en deed een eigen onderzoek.

Volgens de mensen die NH sprak in Sint Pancras is er inderdaad een lichte voorkeur voor de Alkmaar. Dat komt met name omdat het dorp er direct aan grenst en veel inwoners boodschappen doen in de kaasstad. Anderzijds voelt Alkmaar als een te grote stad. Hierdoor stellen tegenstanders dat het dorpse Sint Pancras meer bij Dijk en Waard hoort.

Hoe zat het ook alweer?

Alkmaar of Dijk en Waard, dat is de vraag. Maar hoe is deze heikele kwestie tot stand gekomen?

Tot 1990 was Sint Pancras een zelfstandige gemeente en daarna was het tot 31 december 2021 een van de zes dorpen die de gemeente Langedijk vormde. Een dag later, op 1 januari 2022, veranderde er flink wat. Heerhugowaard en Langedijk smolten samen tot Dijk en Waard.

Zowel Sint Pancras als het Langedijker deel van Koedijk, dat ook niet zat te springen om aansluiting bij de oosterburen, horen vanaf dat moment bij Dijk en Waard. Dat ging niet zonder slag of stoot.

