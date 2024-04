Sint Pancras zonder dorpsraad: "Inwoners moeten het nu zelf uitzoeken"

"Er is door niemand gereageerd op onze oproep twee weken geleden", vult Ron Spaans aan. "We hadden anders gehoopt, maar hadden dit ook wel weer verwacht." Een vergadering van de dorpsraad over het eigen voortbestaan, eind februari, escaleerde onder meer omdat leden het niet eens waren dat een niet-Pancrasser tot penningmeester was benoemd in de raad.

"Wij waren nog maar met z'n tweeën in het bestuur, dus waren dolblij dat er zich een penningmeester meldde. En ja, die woonde wel in Heerhugowaard." Dat zagen secretaris Jan Tybout en voorzitter Spaans niet als groot probleem. Maar dat liep dus anders, met als eindpunt dat beide bestuursleden de handdoek in de ring gooien.

Moeizame tijd

Het ging sowieso al lange tijd allemaal moeizaam met de dorpsraad. "Zo liepen we in de samenwerking met de gemeente tegen muren op bijvoorbeeld. Al met al is het moeilijk gebleken om invulling te geven aan onze taak."

"De Pancrassers moeten het nu zelf uitzoeken; er is geen verenigde groep voor inwoners meer. Datzelfde geldt voor de gemeente die weer met individuele burgers één-op-één zaken zal moeten oppakken. Als dorpsraad kanaliseerden wij de emoties, hielden de gemeente in de gaten en voerden het woord namens inwoners; die laag is nu weg en dat voelt als een verlies voor de democratie."

Niet de juiste persoon

Spaans vindt het jammer hoe het gelopen is en onderkent dat hij ook niet de juiste persoon is gebleken. "Ik vind dat vrijwilligerswerk je ook energie moet geven. Dat was hier niet zo. Het kostte alleen maar energie. En ik ben blijkbaar niet de bestuurder van het juiste kaliber; iemand die alles en iedereen kan vereniging en de kar blijft trekken."

De beide bestuursleden handelen de komende tijd de financiën van de dorpsraad af. Hun voorstel is om alle overgebleven gelden te doneren aan de plaatselijke kinderboerderij.