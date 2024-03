Ultimatum voor dorpsraad Sint Pancras: geen bestuur, geen raad

Volgens Spaans is Planken de boel alleen maar aan het bestoken en bevragen, om zo te voorkomen dat de raad kan worden opgeheven. De 67-jarige voorzitter wil van zijn functie af, maar zelfs opgeven wordt hem ontnomen. "Ik voel mij gegijzeld in mijn functie", laat de voorzitter weten.

Planken is een van de oprichters van de dorpsraad, die in 2000 van de grond kwam. Hij heeft zeven jaar als secretaris in het bestuur gezeten. Daarom weet hij als geen ander hoeveel tijd en energie je in de raad moet stoppen om het wiel draaiende te houden. "Het zijn ook altijd dezelfde mensen die de kar trekken", zegt hij. Hij snapt daarom ergens wel dat Spaans er klaar mee is, maar vindt het niet nodig om de raad daarvoor op te heffen.

Bestuur bevriezen

Daarnaast denkt hij dat het bestuur nu wegrent. "Je bent nooit echt bevriend met de gemeente. Ik weet zeker dat het college en de wethouders aan het juichen zijn in hun ivoren toren, nu de voorzitter ze heeft gemaild dat onze dorpsraad stopt."

Volgens Planken kan het bestuur er ook voor kiezen om de dorpsraad tijdelijk te 'bevriezen', zodat de taken opgepakt kunnen worden als dit echt noodzakelijk is. Dan is het wel zaak dat nieuwe kandidaten zich melden, en moet Spaans nog wat extra geduld hebben.

"Ze kiezen het hazenpad nu," vindt Planken.

Hij hoopt dat er nog mensen zich zullen melden als nieuw bestuur. "Het zou zonde zijn als de dorpsraad nu stopt."

1 april

Planken wijst er nog op dat een bestuur niet zomaar uit zichzelf mag bepalen dat de dorpsraad wordt opgeheven. Volgens hem zal de KvK vragen naar de notulen van een 'opheffingsvergadering'. "Het kan er toe leiden dat de KvK het zonder die vergadering niet accepteert."

Tot nu toe heeft voorzitter Ron Spaans nog geen reacties gekregen van de leden van de raad. Hij wacht nog tot 1 april, daarna gaat hij leden aanschrijven om te reageren op de opheffing van de raad. Op het commentaar van Planken zegt Spaans: "Het is altijd makkelijk om vanaf de tribune de klagen over het spel."