Steigers blijven nog even staan: renovatie huurwoningen Sint Pancras fors vertraagd

Bewoners van de Wilgenlaan in Sint Pancras wachten nog altijd op hun gerenoveerde huurwoningen. Eind vorig jaar hadden de huizen al klaar moeten zijn, maar er is nog niks af. "Ondanks beloftes komt er van de planning iedere keer niks terecht."

Renovatie Wilgenlaan Sint Pancras - Foto: Streekstad Centraal

De bewoners van de Wilgenlaan in Sint Pancras zijn het zat. De steigers blijven maar staan en er lijkt geen einde te komen aan de renovatie van hun woningen. "Er wordt veel beloofd, maar er wordt niks waar gemaakt", beklaagt Jan Postma zich bij mediapartner Streekstad Centraal. Postma woont in één van de 38 huizen die gerenoveerd worden. Als bewoner en lid van de bewonerscommissie baalt hij enorm. Hij is bezig met het bouwen van een trike (driewielig voertuig, red) in zijn garage. "Die staat normaal in de garage, maar staat nu buiten onder een zeil." Ook zijn gereedschap ligt al ruim vier maanden buiten. "In mijn schuurtje is het hartstikke vochtig. Ik zit straks aan de 20.000 euro schade. Maar er zijn veel meer bewoners de dupe."

"Wat een herrie; de planten trilden letterlijk van de vensterbank" Bewoonster Nel

Zoals Nel en Jaap. "Mijn man en ik zijn er ook ziek van dat het allemaal zo tegenvalt", vertelt Nel. Er zijn volgens haar fouten gemaakt tijdens de werkzaamheden. "Dan hingen ze dakgoten op, maar moesten ze er ook weer af. En ze moeten nog van alles afwerken." Ze zouden eigenlijk tijdelijk een andere woning krijgen, maar uiteindelijk ging dat toch weer niet door. Begin deze week moesten ze daar nog wel even aan denken: er werd toen beton en steen van de voorgevel 'gejekkerd'. "Wat een herrie; de planten trilden letterlijk van de vensterbank. En alles onder het stof." Moeizame communicatie Jan Postma begrijpt dat het slechte weer voor vertraging kan zorgen en neemt dat opdrachtgever Woonwaard dan ook niet kwalijk. Volgens hem zou er alleen wel wat moeten gebeuren aan de communicatie van het bouwbedrijf. "Er zou maandag gemetseld worden: er kwam helemaal niemand. Er is zoveel fout gegaan." "Woonwaard en bouwbedrijf Logchies geven aan dat er veel fout gegaan is, maar zijn vervolgens onbereikbaar. Niet dat er helemaal geen communicatie is. We zitten om de zoveel tijd met elkaar om tafel. Dan is er weer nieuwe planning, waar vervolgens weer niks van terechtkomt", aldus Jan. Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Kieren boven de ramen in de Wilgenlaan waar stof door naar binnen kwam bij het 'jekkeren'. - Foto: Streekstad Centraal

Maar naast de overlast en vertraging kijken Jaap en Nel ook vooruit naar hoe mooi het gaat worden met warmteterugwinning en driedubbel glas. "En we kregen niet zes maar acht zonnepanelen op het dak. We zijn dus ook blij met Woonwaard. De vorige woningstichting liet achterstallig onderhoud ontstaan." Reactie Woonwaard Een woordvoerder van Woonwaard heeft begrip voor de situatie van de bewoners. De vertragingen waren volgens de woningcoöperatie een kwestie van overmacht. "Inderdaad het weer, maar er was ook onvoorzien werk. De gevels van een aantal woningen moeten opnieuw worden opgemetseld en dat kost tijd." Ze geven toe dat de communicatie beter had gekund. "We doen er nu alles aan om het beter te doen. We hopen dat het zo snel mogelijk wordt afgerond. Bewoners kunnen altijd bij ons met vragen terecht."

