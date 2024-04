Live NH Sport: talenten van AZ en Ajax aan zet

De resultaten van Jong Ajax zijn dit seizoen zeer wisselend. Vorige week ging de ploeg van trainer Dave Vos na een zwakke eerste helft met 3-1 onderuit bij Helmond Sport, terwijl er vier dagen eerder nog werd gewonnen van SC Cambuur (2-1). Uiteraard heeft veel te maken met de wisselende samenstelling van het elftal.

Of de nummer veertien van de ranglijst de nummer twee genoeg weerstand kan bieden, hangt ook weer af van hoe de selectie eruit ziet. Ajax 1 komt dit weekend niet in actie, dus is er de mogelijkheid om een aantal spelers uit de A-selectie op te nemen bij Jong Ajax.

Ould-Chikh

Eerder dit seizoenversloeg Roda JC in Kerkrade Jong Ajax met 2-1. De winnende goal kwam op naam van Walid-Ould-Chikh. De huurling vaan FC Volendam is bezig aan een sterk seizoen waarin hij liefst twaalf doelpunten maakte. Onlangs gaf de middenvelder in een interview aan zijn loopbaan op een hoger niveau te willen vervolgen. De kans dat dat bij Roda JC of FC Volendam is, acht hij klein.

De aftrap op sportpark De Toekomst is om 20.00 uur. Je hoort Frank van der Meijden.

