Opluchting bij Ajaxleden na terugkeer Alex Kroes: "Niemand is groter dan Ajax"

"Ik ben heel erg opgelucht. Ik ben blij dat de partijen met elkaar zijn gaan praten. Dat was naar mijn mening ook de bedoeling. Niemand is groter dan Ajax. Ga bij elkaar zitten en kijk naar een oplossing", zegt een van de leden.

"We zijn geen lid om elkaar de tent uit te lokken. Dat is niet de bedoeling.Het is een penibele situatie waar we uit moeten komen", zegt een ander lid. Weer een ander lid zegt dat het tijd is dat Michael van Praag plaats maakt voor 'jeugdig elan' zodat een nieuwe wind door de club waait.

Excuses

RvC-voorzitter Michael van Praag heeft tijdens het beraad excuses gemaakt, meldt De Telegraaf. De excuses zou hou aangeboden hebben aan de leden van Ajax omdat hij Kroes te hard heeft aangepakt na zijn vermeende handel met voorkennis in Ajax-aandelen.

Zo was hij eerder bij AT5 onverbiddelijk over Kroes en gaf hij aan hem niet terug te willen omdat het bij Ajax geen speeltuin was. Daar komt hij nu dus op terug.

'Zeer blij'

De club meldde vanmiddag dat Kroes als technisch directeur bij de club aan de slag kon. Kroes begon in maart nog als algemeen directeur bij Ajax, maar werd op 2 april door de raad van commissarissen (RvC) geschorst omdat hij met voorkennis aandelen zou hebben gekocht.

Alex Kroes reageerde zelf dat hij 'zeer blij' was dat hij en Ajax een oplossing hebben gevonden. "De focus moet bij Ajax weer op het voetbal komen te liggen. We hebben de support van iedereen nodig om dit seizoen zo goed mogelijk af te maken, zei hij vanmiddag.