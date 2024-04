Tiental van Jong AZ krijgt VVV-Venlo op de knieën

Al na vijf minuten werd het elftal van Jong AZ teruggebracht tot een tiental. Schouten maakte met een hoog geheven been een merkwaardige overtreding op VVV-speler Levi Smans. Door scheidsrechter Smit beloond met rood. Smans nam een klein kwartier later op sportieve wijze revanche door de openingstreffer te maken.

In de tweede helft trok Kasius de score gelijk en benutte Addai een penalty. De ploeg van trainer Leeroy Echteld trok de vijftiende zege daarna over de streep. Daarmee heeft het talententeam dit seizoen 52 punten bij elkaar gespeeld. Nooit eerder haalde Jong AZ in een seizoen zoveel punten. De nummer zeven van de eerste divisie speelt nog drie wedstrijden dit seizoen.

Opstelling Jong AZ: Owuso-Oduro; Kasius (Esteves/81), Dekker, Schouten, Stam; Mastoras, Postma, Smit; Addai, Poku en Daal