Volendammers apetrots op AZ-talent Dave Kwakman in NH Sport

De uitzending openen we met Anthony Correia. De oefenmeester uit Velserbroek tekende vandaag een tweejarig contract bij Telstar. Naast aandacht voor het profvoetbal zijn we ook bij de Amsterdamse stadsderby in de vierde divisie tussen JOS Watergraafsmeer en Ajax. Waar twee diehardfans van Ajax zich absoluut niet inhouden voor de camera.

Hockeyclub Laren

In de hoofdklasse van het hockey gaat het niet goed met Laren. De Gooise club met vier Argentijnen onder contract staat onderaan. Een reportage over de Zuid-Amerikaanse invloeden daar.

Dave Kwakman

Verder in deze NH Sport gaan we terug naar de club waar het voor Dave Kwakman allemaal begon. De 19-jarige middenvelder maakte onlangs zijn basisdebuut voor AZ, maar leerde de beginselen van het voetbal bij RKAV Volendam. En daar zijn ze maar wat trots.

Tot slot een samenvatting van Hovocubo tegen Os Lusitanos. Beide ploegen strijden voor de beste plekken in de play-offs.

NH Sport zie je elke maandag om 17.10 uur op tv. Daarna wordt de uitzending elk uur herhaald.