Vallen en opstaan in NH Sport

Olympia's Tour is de oudste wielerkoers van Nederland. De eerste etappe vond plaats in Noord-Holland. NH Sport was daarbij en kreeg een kijkje in de keuken van wielerploeg Parkhotel Valkenburg.

AZ Vrouwen

Ook in deze NH Sport de bekerfinale bij de basketbalvrouwen, waar Landslake Lions na vijf droge jaren weer jagen op een prijs. Ook de vrouwen van voetbalclub AZ beleefden een uniek weekend. Normaal gesproken werken zij de thuiswedstrijden af op het trainingscomplex in Wijdewormer dit keer schitterden de Alkmaarse voetbalvrouwen in het stadion.

Zaalvoetballers Volendam

Tot slot waren we bij de zaalvoetballers van Volendam. De club uit het vissersdorp heeft een moeilijke periode achter de rug. Clubicoon Cees Veerman overleed onlangs. Daarom kwam Volendam vorige week niet in actie, dit weekend speelden zij weer voor het eerst tegen buurman Scagha '66.

