Van clubliefde tot aan een opmerkelijke transfer in NH Sport

In de hockeywereld is Thierry Brinkman een hele grote meneer en hij speelt op dit moment voor topclub Bloemendaal. Toch verkast de 173-voudig international deze zomer naar middenmoter Den Bosch. Dit weekend nam Brinkman het met z'n huidige club op tegen z'n nieuwe werkgever. In deze uitzending geeft hij tekst en uitleg.

Degradatiekraker

Verder gaan we langs bij Nils Eekhoff. De wielrenner uit Rijsenhout heeft een zware periode achter de rug en daar vertelt hij openhartig over. Tot slot zijn we bij de West-Friese derby Hauwert - MOC uit de 4e klasse zondag. Dat levert geen verfijnde combinaties en oogstrelende acties op, maar wel een hoop inzet en passie.

NH Sport zie je elke maandag om 17.10 uur op tv. Daarna wordt de uitzending elk uur herhaald.