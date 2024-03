Aanstormend talent en hondstrouwe fans in NH Sport

Met Groen Geel gaat het niet goed dit seizoen in de Korfbal League. Degradatie ligt op de loer voor de club uit Wormer en dat weten de fanatieke supporters ook. In deze uitzending volgden we twee rasechte Groen Geel'ers.

Zaalvoetbal

VNS United vertegenwoordigd in het zaalvoetbal Amsterdam-Noord en Os Lusitanos is de trots uit Amsterdam-West. De twee topploegen stonden dit weekend tegenover elkaar in sporthal Elzenhagen.

Waterpolo

Tot slot in NH Sport een reportage over ZV De Zaan. De waterpolo-vrouwen van deze succesvolle formatie kent de nodige ervaren internationals, maar ook talentvolle speelsters. Één ervan is Loïs den Ouden. Ze staat bekend om haar enorme potentie en haar mondigheid.

NH Sport zie je elke maandag om 17.10 uur op tv. Daarna wordt de uitzending elk uur herhaald.