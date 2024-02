Squashtalent gehuldigd in NH Sport

'The new kid on the block' in het squash is Renske Huntelaar. De 15-jarige Hoofddorpse veroverde onlangs zeer verrassend de nationale titel bij de vrouwen en haar club Meersquash zette haar daarom in het zonnetje.

Jaap Edenbaan

Dat zie je in NH Sport, maar ook een reportage van de veertiende Marathon Cup van dit seizoen. Op de iconische Jaap Edenbaan in Amsterdam volgen we team Wokke Vastgoed. Deze West-Friese schaatsploeg heeft vooral plezier hoog in het vaandel staan.

Rolstoeltennis

Verder het verhaal van Ruben Spaargaren. De rolstoeltennisser uit Aalsmeer deed, ondanks de nodige fysieke tegenslagen, mee aan het ATP-toernooi in Rotterdam. En ook een kakelverse aflevering van Brood & Spelen. Verslaggever Thomas Brood maakt dit keer kennis met de wereld van het topzaalvoetbal.

NH Sport zie je elke maandag om 17.10 uur op tv. Daarna wordt de uitzending elk uur herhaald.