Zwaar versterkt Jong Ajax verslaat Cambuur

Na rust ging dat een stuk beter. Al snel kreeg Carlos Forbs een dot van een kans. De aanvaller die afgelopen zomer voor veertien miljoen euro overkwam van Manchester City schoot de bal recht op de al liggende doelman, terwijl hij de hoek kon uitkiezen.

Stiftje

Later in de wedstrijd maakte Forbs zijn misser goed. De twintigjarige Portugees zette Jong Ajax een kwartier voor tijd op voorsprong. Vlak daarna besliste Julian Rijkhoff het duel met een zeer bekeken stiftje. Uiteindelijk deden de Friezen via Remco Balk in blessuretijd nog wat terug, 2-1.

Door de winst staat Jong Ajax op de veertiende plek. Vrijdag gaat de ploeg van Dave Vos op bezoek bij Helmond Sport.

Opstelling Jong Ajax: Setford; Gaaei, Brandes (Ugwu/63), Gooijer, Martha; Vos (Chourak/88), Gorter (Chahid/63), Fitz-Jim; Boerhout (Wolff/46), Rijkhoff (Janse/85), Forbs